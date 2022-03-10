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Лукашенко распорядился отправить белорусских специалистов на ЧАЭС

11:56
  • четверг
  • 10 марта 2022

Накануне там произошла крупная провокация

Президент Белоруссии накануне провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным.
ВСУ нанесли удар по питающей Чернобыльскую АЭС подстанции

Главы государств обсудили ситуацию на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС). Лукашенко поручил белорусским специалистам обеспечить энергоснабжение станции, передает ТАСС.  

Россия договорилась с Белоруссией о восстановлении электроснабжения по постоянной схеме Чернобыльской АЭС.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удары по электросетевым объектам, обеспечивающим энергоснабжение Чернобыльской АЭС. Российским специалистам удалось принять оперативные меры по переходу на резервные дизель-генераторные источники питания.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило, что не видит критических нарушений безопасности на станции.

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