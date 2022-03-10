Минздрав отверг риск дефицита инсулина из-за санкций

Производители инсулина не собираются покидать российский рынок

Основные мировые производители инсулина подтвердили продолжение работы на российском рынке и продолжение поставок. Об этом в четверг, 10 марта, рассказали в Министерстве здравоохранения России.

По сведениям Росздравнадзора, запасы наиболее популярных препаратов инсулина импортного производства на российских складах производителей и дистрибуторов, а также в аптечных сетях практически соответствуют общему объему их поставок в Россию в 2021 году.

Производство и ввод в гражданский оборот инсулина российских производителей также идет по плану, рассказали в Минздраве.

В ведомстве подчеркнули, что вопросы лекарственного обеспечения являются приоритетными и находятся на постоянном контроле Минздрава и Росздравнадзора, сообщает ТАСС.

Ранее замглавы Минздрава Виктор Фисенко подтвердил, что доставка в Россию некоторых видов лекарств задерживается из-за проблем с логистикой. Он подчеркнул, что это не отказ заводов, а именно задержки. В Минздраве подчеркнули, что по ряду контрактов закупки ведутся на два или три года, а на ряд препаратов, в том числе импортных, созданы запасы.

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