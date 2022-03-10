Кремль прокомментировал предложение Киева о встрече Путина и Зеленского

Инициатива прозвучала со стороны Киева
Украинские власти постоянно выходят с предложениями о проведении прямых переговоров президентов России и Украины. Об этом в четверг, 10 марта, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Официальный представитель Кремля рассказал, что в настоящее время вопрос возможности таких переговоров обсуждают министры иностранных дел России и Украины, сообщает РИА Новости.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик. В марте начались переговоры между российской и украинской делегацией.
В официальном Киеве выступали за проведение прямых переговоров лидеров России и Украины. В офисе президента Украины Владимира Зеленского сообщили, что обратились к канцлеру Германии Олафу Шольцу за помощью в организации встречи Зеленского с Владимиром Путиным.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"