Кремль прокомментировал предложение Киева о встрече Путина и Зеленского

Инициатива прозвучала со стороны Киева

Украинские власти постоянно выходят с предложениями о проведении прямых переговоров президентов России и Украины. Об этом в четверг, 10 марта, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля рассказал, что в настоящее время вопрос возможности таких переговоров обсуждают министры иностранных дел России и Украины, сообщает РИА Новости.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик. В марте начались переговоры между российской и украинской делегацией.

В официальном Киеве выступали за проведение прямых переговоров лидеров России и Украины. В офисе президента Украины Владимира Зеленского сообщили, что обратились к канцлеру Германии Олафу Шольцу за помощью в организации встречи Зеленского с Владимиром Путиным.

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