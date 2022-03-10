Собянин отметил развитие городских проектов по поддержке людей с инвалидностью

В Москве в 2021 году технические средства реабилитации получили 100% обратившихся

Сергей Собянин утвердил создание новых систем по поддержке людей с инвалидностью. Об этом сообщается на сайте мэра.

Речь идет о создании системы персонализированного сопровождения людей с особенностями здоровья, начиная с рождения, а также системы социальной адаптации и улучшения качества жизни граждан с ментальными нарушениями, проживающих в домах-интернатах.

В Москве проживает 980 тысяч людей с инвалидностью. Технические средства реабилитации в 2021 году получили 230,6 тысяч человек. В городе работает 11 реабилитационных центров, восемь реабилитационно-образовательных учреждений, 95 реабилитационных отделений при территориальных центрах социального обслуживания.

На данный момент полностью или частично приспособлено для маломобильных граждан 86% социально значимых объектов города. В рамках проекта дома-интернаты для людей с ментальными особенностями получают новое название - социальные дома.

Кроме того, молодые люди с ментальными нарушениями получают шанс на адаптацию к обычной жизни с помощью сопровождаемого проживания в специальных общежитиях (тренировочных квартирах), постепенно осваивая и закрепляя навыки самостоятельного решения бытовых вопросов.

Еще один проект - "Школа родственного ухода". Его целью является обучение и подготовка родственников к длительному обслуживанию близкого человека, который нуждается в постоянном уходе. Проект "Ранняя помощь" направлен на поддержку семей, в которых родился ребенок с особенностями здоровья. Также есть проект "Новые возможности", который предусматривает индивидуальное сопровождение людей трудоспособного возраста, перенесших ампутацию конечностей.

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