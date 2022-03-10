Песков: такой экономической войны против России еще не было

Делать прогнозы - все равно что гадать на кофейной гуще

В Кремле назвали текущую ситуацию с антироссийскими санкциями беспрецедентной.

Такого экономического давления на Россию еще никогда не было, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В нынешних условиях сложно делать какие-либо прогнозы, нужны меры для снижения негативных последствий.

"Сейчас что-то прогнозировать - дело абсолютно неблагодарное, и это, скорее, гадать на кофейной гуще, потому что ситуация абсолютно беспрецедентная <…> такой экономической войны, которая началась против нашей страны, не было", - отметили в Кремле.

Сейчас на нашу экономику идет шоковое внешнее воздействие. Власти ведут работу по минимизации последствий роста инфляции.

"Сейчас ситуация турбулентная, но как раз меры по успокоению, стабилизации этой ситуации уже реализуются и дальнейшие меры прорабатываются", - подчеркнул Песков.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.

В ответ на действия российского лидера страны Запада объявили о масштабных санкциях против нашей страны.

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