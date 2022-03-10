В Кремле прокомментировали выход России из Совета Европы

Это означает выход из всех институтов

Россия, выйдя из Совета Европы, прекратит участие и во всех его институтах. Решение Москвы прокомментировал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Естественно, выход из Совета Европы подразумевает и выход из всех механизмов", - сказал представитель Кремля. Журналисты интересовались, означает ли решение Москвы отказ от участия, в частности, в ЕСПЧ, передает РИА Новости.

МИД России 10 марта заявил, что Запад превратил старейшую европейскую организацию – Совет Европы - "в очередную площадку для заклинаний о западном превосходстве и самолюбования". Причина такой трансформации – в послушном следовании целям НАТО. Москва в этом участвовать отказывается.

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