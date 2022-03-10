В соцсетях разоблачили громкий фейк о "бомбежке" роддома в Мариуполе

Видео оказалось постановкой

ООН уличили в распространении фейков. Организация тиражирует непроверенные и не соответствующие действительности сведения об атаке в Мариуполе. Мишенью якобы стал роддом. Кадры разрушенного строения облетели соцсети и вызвали новый шквал критики в адрес Москвы. Но оказались подделкой. Как отметил сегодня Сергей Лавров, в здании давно нет пациентов. Оно служило базой националистам.

Надрывный плач женщины, прижимающей к груди ребенка. Он, правда, в отличие от своей "мамы", почему-то спокоен. Также невозмутимы и люди, стоящие вокруг. Но кому интересны нюансы! По закону жанра, видео должно "пробивать" зрителя с первых секунд! Потому на месте развалин интенсивно работают спасатели. Оказывают помощь пострадавшим.

По легенде, обнародованной украинской стороной, в результате атаки российских вооруженных сил на Мариупольскую больницу и родильный дом ранены как минимум 17 человек, в том числе беременные женщины.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал произошедшее "зверством". И не поспоришь. Чтобы найти виновного, далеко ходить не надо, глава республики вычислил быстро - это российская авиация нанесла удар по роддому в Мариуполе. Как не поверить словам, которые произносятся гарантом Конституции.

Что это видео не иначе как постановка - очевидно! Как и тот факт, что украинские СМИ и интернет-ресурсы распространяют дезинформацию о ходе военных действий и спецоперации по защите народных республик Донбасса. Произошедшее не имеет никакого отношения к действиям российских ВС.

"Не первый раз мы видим патетические вскрики по поводу так называемых зверств, которые чинят российские вооружённые силы. Это была база ультрарадикального батальона "Азов" (запрещен в России). Эти данные были предъявлены три дня назад, поэтому делайте выводы сами, каким образом манипулируется общественное мнение во всем мире", - заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Но маховик уже не остановить. Видео якобы обстрела ВС РФ больницы в Мариуполе за считанные часы стало вирусным. Кадры тиражируются уважаемыми информагентствами и сопровождаются ожидаемыми комментариями: " варварское военное преступление", "бомбардировка осажденного Мариуполя".

Следуя правилам активной ротации, за возможность обвинить в циничной и неприкрытой агрессии РФ уцепились как простые пользователи социальных сетей, так и на самом высшем уровне. Генсек ООН Антониу Гутерреш в своем Twitter осудил нападение на больницу в Мариуполе. И отметил, что мирные граждане платят самую высокую цену за войну, которая не имеет к ним никакого отношения, и призвал прекратить насилие. И это несмотря на то, что еще 7 марта на заседании Совбеза ООН постпред России при ООН Василий Небензя со ссылкой на жителей Мариуполя сообщил всем, что вооруженные люди выгнали из мариупольского роддома №1 весь персонал, превратив больницу в военный объект.

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский в своем Twitter назвал фейком данные об ударе по мирным гражданам в мариупольской больнице.

Как все было на самом деле? С начала военной операции этот мариупольский роддом заняли две роты 36 бригады морской пехоты ВСУ, а всех пациентов и персонал развезли по другим объектам, кого-то - выписали домой. Больницу превратили в съемочную площадку, пригласили статистов и актеров. Тут украинские пропагандисты и их польские медиаинструкторы и "прокололись". В роли пострадавшей беременной женщины украинский блогер и модель Марианна из Мариуполя. Любопытно, что она играет сразу двух разных беременных: ей пришлось даже переодеться и перекраситься. Но женщине не привыкать - она известный в регионе бьюти-блогер. И действительно в положении. Однако в роддоме находиться не могла - учреждение уже несколько дней использовалось боевиками "Азова" (запрещен в России) как укрепленный объект, не функционирующий как медучреждение.

Актрису быстро разоблачили. За участие в грязных информационных вбросах на нее ополчились даже ее подписчики! Хотя - чем не слава. Первым подготовил и опубликовал фотографии известный украинский пропагандист Евгений Малолетка, сотрудничающий с западными СМИ. Ну и апогей этой истории. Откуда разрушения? На видео классическая воронка от "Точки У", которой нет на вооружении ВС РФ и обеих республик.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"