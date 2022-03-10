Минувшая ночь стала самой холодной в Москве с середины января

Температура доходила до минус 14

Прошедшая ночь в Москве стала самой морозной с середины января. Температура воздуха в городе опускалась до минус 14 градусов, что значительно ниже климатической нормы, сообщает "ТВ Центр".

В Подмосковье было еще холоднее. Так, в Клину зафиксировали температуру ниже 23 градусов. Что даже для января - самого холодного месяца года - много! А ведь на календаре – март.

Впрочем, антициклон с северо-восточным ветром задержится у нас еще на пару дней. А вот к выходным значительно потеплеет.

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