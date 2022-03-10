Собянин: экономика Москвы функционирует стабильно в условиях санкций

По словам мэра города, обрушить экономику не удастся

В Москве создана спецкомиссия по мониторингу и поддержке экономической ситуации. Она займётся трудоустройством, импортозамещением и соцподдержкой. Об этом в четверг заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Глава города отметил, что экономика Москвы функционирует стабильно в условиях санкций.

"В целом ситуация нормальная и стабильная, но мы видим нарастание санкционного давления и желание нарушить или обрушить нашу экономику. Я думаю, из этих планов ничего не получится, мы с вами за последние годы прошли ряд тяжелейших кризисов, в том числе и кризис, связанный с пандемией [коронавируса], и все эти вызовы мы вместе с вами при поддержке правительства Российской Федерации, при поддержке города преодолели. Преодолеем и сегодняшние вызовы", - приводит ТАСС слова Собянина.

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