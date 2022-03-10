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"Ситуация исправлена": Песков рассказал о ситуации с российскими срочниками на Украине

12:51
  • четверг
  • 10 марта 2022

9 марта Минобороны России подтвердило отдельные случаи обнаружения срочников на Украине

После выявления фактов о нахождении на территории Украины российских срочников ситуация была исправлена. Об этом в четверг, 10 марта, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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8 марта президент России Владимир Путин подчеркнул, что солдаты и офицеры срочной службы не будут привлекаться к специальной военной операции России по защите ДНР и ЛНР. Также не планируется призывать резервистов.

9 марта Минобороны сообщило, что обнаружились несколько фактов присутствия военнослужащих срочной службы в частях, участвующих в спецоперации на Украине. Несколько солдат были захвачены в плен нацбатальонами. Принимаются меры по освобождению военнослужащих.

Комментируя ситуацию, Песков напомнил, что соответствующие материалы переданы в военную прокуратуру, которая будет осуществлять проверку и давать правовую оценку случившемуся.

Поскольку прошел всего один день, "ожидать сегодня каких-то итогов неправильно", отметил представитель Кремля. Он призвал дождаться, пока поступит необходимая информация, сообщает РИА Новости.

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