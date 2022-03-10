Ефимов: Поступления от торгового сбора в Москве в 2021 году составили 8,7 млрд рублей

За шесть лет бюджет пополнился на 50 миллиардов рублей

Поступления от торгового сбора в Москве в 2021 году составили 8,7 миллиарда рублей.

Это на 20,1% больше, чем в 2020 году, и на 8,1% превышает поступления в 2019 году, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Такой рост стал возможен за счет прекращения действия льгот для ряда категорий налогоплательщиков. Например, в 2021 году торговый сбор начали платить владельцы вендинговых автоматов.

"Число плательщиков торгового сбора в Москве в 2021 году составило 26,5 тысячи", - отметил Ефимов.

Всего за шесть лет работы торгового сбора в Москва получила более 50 миллиардов рублей. Столица смогла выровнять условия налогообложения для всех торговых предпринимателей, обеспечить здоровую конкуренцию в торговле, создать стимул для легализации бизнеса, а также обеспечить пополнение бюджета.

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