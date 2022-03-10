Вестибюлю станции метро "Динамо" вернули исторический облик

Реставрация завершена
Южный вестибюль станции метро "Динамо" открыли для пассажиров – там закончилась реставрация.
Памятнику архитектуры не только вернули исторический облик, но и воссоздали утраченные декоративные элементы, которые были задуманы автором проекта Дмитрием Чечулиным.
Так, обновили лепной декор, штукатурку, светильники на балконах и металлические решетки. Стены получили свою первоначальную окраску. Но главное - была завершена работа над воссозданием уникального купола с витражом и подсветкой.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"