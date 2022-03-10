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Вестибюлю станции метро "Динамо" вернули исторический облик

15:10
  • четверг
  • 10 марта 2022

Реставрация завершена

Южный вестибюль станции метро "Динамо" открыли для пассажиров – там закончилась реставрация.

Памятнику архитектуры не только вернули исторический облик, но и воссоздали утраченные декоративные элементы, которые были задуманы автором проекта Дмитрием Чечулиным.

Так, обновили лепной декор, штукатурку, светильники на балконах и металлические решетки. Стены получили свою первоначальную окраску. Но главное - была завершена работа над воссозданием уникального купола с витражом и подсветкой.

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Южный вестибюль станции "Динамо" Замоскворецкой линии после реставрации
Южный вестибюль станции "Динамо" Замоскворецкой линии после реставрации
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