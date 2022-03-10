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Врачи Склифа поставили на ноги мужчину после серьезной травмы

15:38
  • четверг
  • 10 марта 2022

На полное восстановление уйдет несколько дней

Врачи Института Склифосовского провели редкую операцию и вернули молодому мужчине возможность ходить. После серьёзной травмы у него появилось сразу несколько осложнений, которые обычно ведут к инвалидности. Но благодаря профессионализму московских медиков и новейшей технике самое страшное уже позади. Как проходит восстановление?

Однажды во время вечерней прогулки молодого мужчину сбила машина. В результате он получил открытый оскольчатый перелом костей правой голени. Потом наложили гипс, через определенное время его сняли и началось длительное восстановление. И почти сразу начались осложнения.

На костылях нагрузка на ноги распределялась неравномерно. Поэтому сломанная кость срослась неправильно – правая нога стала короче левой на 2,5 сантиметра. К тому же, пациент сильно хромал. Но и это еще не все. Из-за неправильной походки у Евгения образовалась позвоночная грыжа.

В нейрохирургии НИИ Склифосовского мужчине сначала удалили грыжу. И только потом устранили осложнения перелома, нарастив утраченный участок кости.

"С помощью аппарата Илизарова можно растягивать кость по миллиметру в сутки, перерубив ее предварительно, и таким образом кость регенерирует и восстанавливается в длине. Мы управляем на столько, на сколько это нам нужно", - рассказал заведующий отделением сочетанной и множественной травмы НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского Рушан Ганиев.

Новая костная ткань "наросла" за полгода и длина ноги наконец восстановилась. Затем предстояла еще одна операция - по снятию аппарата Илизарова: быстрая и очень волнительная.

Хирургическое вмешательство прошло штатно. Подобные операции в российских клиниках делают редко. А вот травматологи Склифа берутся даже за такие случаи: восстанавливают дефекты костей, возвращая им целостность. Пациент встает на ноги даже после самых сложных травм.

На полное восстановление и разработку конечности понадобится несколько дней, и Евгений наконец сможет вернуться к полноценной жизни.

Елена Сахно, "ТВ Центр".

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