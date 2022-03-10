В Москве задержана женщина, оставившая новорожденного сына в сумке

Заведено уголовное дело

В Москве задержана женщина, которая накануне оставила своего трехдневного сына в сумке на улице Перерва. На нее заведено уголовное дело о покушении на убийство матерью новорождённого, сообщает "ТВ Центр".

Вычислить 39-летнюю подозреваемую удалось благодаря камерам наружного наблюдения и данным из роддома. Женщина уже рассказала полицейским, что родила сына в Петербурге, а в Москве решила избавиться от младенца. Также она пояснила, что с отцом ребенка не проживает из-за его пристрастия к алкоголю.

В ближайшее время мужчину доставят на допрос к следователям. Сам мальчик сейчас находится в городской больнице, его жизни ничего не угрожает.

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