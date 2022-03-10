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26 лечебниц и онлайн-сервис: как работает ветеринарная служба Москвы

15:19
  • четверг
  • 10 марта 2022

Вызвать ветеринара можно и домой

Государственной ветеринарной службе Москвы в четверг исполнилось 89 лет. Изначально в городе работали только 10 ветлечебниц и одна центральная ветеринарно-пищевая лаборатория, а сегодня это огромный комплекс.

26 государственных лечебниц! Оснащенных самым современным оборудованием, которое позволяет быстро оказать всю необходимую помощь животным. Уже три года функционирует онлайн-сервис, чтобы было удобно записываться к специалисту, а электронная карта позволяет проследить историю лечения питомца. Вызвать ветеринара можно и домой.

"В удобное время приедут, провакцинируют, чипируют, оформят документы для путешествия с питомцем, подрежут когти, ушки, проконсультируют, возьмут кровь. Это раз. Во-вторых, когда экстренная ситуация, у вас нет возможности самому доставить питомца в клинику, наша машина полностью оборудована, у нас есть реанимационный набор, у нас есть хирургический набор, то есть мы можем сохранить жизнь питомца до того момента, как он поступит в наши клиники", - рассказала первый заместитель руководителя ГБУ "Мосветобъединение" Надежда Брусникина.

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