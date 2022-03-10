Верблюд Вениамин очаровал обитательницу Московского зоопарка

Животное обустроилось в вольере

В Центр воспроизводства Московского зоопарка прибыл новый постоялец - дикий двугорбый верблюд. Вениамину два года, он приехал в Подмосковье из Ростова-на-Дону.

Дорогу молодой и полный сил верблюд перенёс легко. Как только вышел из машины, в которой его перевозили, сразу начал осматривать просторный вольер. И тут же стал центром внимания молодой верблюдицы Мишель, которая была настолько очарована новым соседом, что совершенно забыла о завтраке.

Что ж, общением Вениамин теперь уж точно обделён не будет! Осталось только пройти положенный карантин и акклиматизацию.

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