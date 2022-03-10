Лондон ввел санкции против Абрамовича и Дерипаски

Черный список пополнился семью именами

Составленный Лондоном санкционный список пополнился именами семи российских предпринимателей. В документе, опубликованном британским МИД, указаны руководитель компании "Роснефть" Игорь Сечин, главы "Газпрома" Алексей Миллер и банка ВТБ Андрей Костин. В перечне также фамилии владельца лондонского футбольного клуба "Челси" Романа Абрамовича, владельца EN+ Group Олега Дерипаски, председателя совета директоров банка "Россия" Дмитрия Лебедева и главы "Транснефти" Николая Токарева.

"В рамках усилий правительства Великобритании, направленных на изоляцию Путина и его окружения, активы этих олигархов в Великобритании, общая стоимость которых составляет около 15 миллиардов фунтов стерлингов, будут заморожены", - говорится в документе.

Попавшим в черный список запрещен въезд на территорию Соединенного Королевства. Им запрещено совершать сделки с британскими физическими и юридическими лицами. Отмечается, что это может усложнить для Абрамовича продажу футбольного клуба "Челси", передает ТАСС.

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