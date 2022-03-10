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Росавиация оценила риск роста цен на авиабилеты из-за санкций

13:12
  • четверг
  • 10 марта 2022

Запад закрыл для России свое небо и ввел ограничения против авиационной отрасли

Ограничения, введенные в отношении авиационной отрасли России, не скажутся на стоимости билетов на внутрироссийских рейсах. Об этом в четверг, 10 марта, рассказал начальник управления поддержания летной годности воздушных судов Росавиации Валерий Кудинов.
Росавиация рекомендовала приостановить все рейсы за рубеж

Представитель ведомства заверил, что западные санкции против России не повлияют на цены на авиабилеты для россиян внутри страны, сообщает АГН "Москва".

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по защите Донецкой и Луганской народных республик. В ответ на это западные государства ввели антироссийские санкции, в том числе закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов и прекратили рейсы в Россию.

Российское Министерство транспорта ранее выступило с инициативой удерживать на территории России иностранные самолеты, взятые компаниями России в лизинг у зарубежных компаний. Эту меру предлагается ввести в связи с ужесточением антироссийских санкций в отношении граждан и юридических лиц.

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