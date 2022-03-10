Глава МИД Украины заявил об отказе выполнять требования России

Главы МИД России и Украины провели переговоры

Украинские власти не намерены выполнять требования, выдвинутые Россией. С таким заявлением в четверг, 10 марта, выступил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба после переговоров с главой российского МИД Сергеем Лавровым в Анталье.

Как заявил украинский министр, он приехал на переговоры с двумя задачами: организовать гуманитарный коридор из Мариуполя и договориться о хотя бы 24-часовом перемирии.

По утверждению Кулебы, Киев готов к дипломатическим решениям конфликта, однако пока их нет. Украинский министр также заявил, что двум государствам необходим серьезный и предметный разговор, без клише.

Стороны договорились продолжить попытки поиска решений гуманитарных вопросов на земле. Кулеба выразил надежду, что формат переговоров в Анталье будет иметь продолжение, "если российская сторона будет готова к серьезному, предметному разговору", сообщает ТАСС.

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по защите Донецкой и Луганской народных республик. В марте начались переговоры российской и украинской делегаций по урегулированию спорных вопросов.

8 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна имеет возможное решение проблемы с признанием территорий Крыма и Донецкой и Луганской народных республик. По его словам, стороны могут "обсуждать и найти компромисс по вопросу о том, как эти территории продолжат жить".

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