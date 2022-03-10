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Лавров: Москва готова к любым контактам по украинскому кризису

13:40
  • четверг
  • 10 марта 2022

В то же время, Киев пытается обесценить главные переговоры делегаций в Белоруссии

Киев пытается обесценить главные переговоры, которые проводят в Белоруссии делегации России и Украины. Тем не менее, Москва готова к любым контактам, которые позволят выработать пути выхода из украинского кризиса. Эти контакты должны иметь добавленную стоимость, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

"Состоялась трехсторонняя беседа с участием также министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы. Эта встреча проходила по предложению турецкой стороны - президент Эрдоган в разговоре с президентом Путиным выступил с такой инициативой", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

Глава МИД России подчеркнул: встреча в Анталье только подтвердила, что белорусский трек является безальтернативным. По данным Лаврова, Украина планировала напасть на Донецкую и Луганскую народные республики в марте. Многочисленные подтверждения этой информации обнаружены на освобожденных территориях ДНР и ЛНР. Российский министр также напомнил об ответственности тем, кто накачивает Украину оружием и посылает туда наемников, передает ТАСС.

Кулеба после переговоров заявил, что Киев не собирается выполнять условия Москвы. Требования России на переговорах остаются прежними: прекращение огня, денацификация, а также внеблоковый и безъядерный статус Украины.

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