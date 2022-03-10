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Лавров прокомментировал слухи о похищении людей на Украине

14:02
  • четверг
  • 10 марта 2022

Фейки заполонили весь интернет

Заявления о том, что Россия якобы похищает людей на территории Украины – это фейк.
Лавров: Москва готова к любым контактам по украинскому кризису

Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров по итогам переговоров с украинским коллегой Дмитрием Кулебой. Ранее украинские СМИ написали о пропаже представителя депутатского корпуса.

"Вы сказали, что это факты, но я думаю, что это в значительной степени другое слово, начинающееся на букву "ф". Фейками полнится эфир, вообще интернет и средства массовой информации в целом", - заметил Лавров, обращаясь к украинскому журналисту.

Также неправдой являются заявления о якобы нападении России на Прибалтику. "Типичный "британский фейк", - подчеркнул Лавров (цитата по ТАСС).

Россия не нападала на Украину и не планирует нападать на другие страны. Москва была вынуждена начать спецоперацию, так как на границах создалась ситуация, которая создает прямые угрозы безопасности нашей стране, заключил глава МИД.

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