ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Центробанк объяснил, как снять наличные с карты "Мир" за рубежом

14:10
  • четверг
  • 10 марта 2022

Картой можно пользоваться, в частности, во Вьетнаме

Картой "Мир" можно оплачивать покупки и снимать с нее наличные, находясь за рубежом. Банк России разъяснил, как пользоваться картой в заграничных поездках.

Как пояснили в ЦБ, в Турции использовать карту "Мир" можно в банкоматах Turkiye Is Bankasi, Ziraat Bankasi, VakifBank. В Армении снять наличные и оплатить покупки можно в банкоматах участников платежной системы ArCa, в Таджикистане - "Корти милли" и Express Pay.

В Белоруссии карту примут устройства участников платежной системы "Белкарт" и "ВТБ Беларусь". В Абхазии можно воспользоваться банкоматами участников платежной системы АПРА, в Южной Осетии – устройствами Национального банка Республики Южная Осетия. В Казахстане вас обслужат банки ВТБ, Сбербанк, Народный банк Республики Казахстан, банк "Центр-кредит".

Снять наличные в Узбекистане можно в банкоматах участников платежной системы Uzcard, а в Киргизии - системы "Элекарт".  Во Вьетнаме картой "Мир" можно воспользоваться в банках BIDV, VRB, входящих в инфраструктуру платежной системы NAPAS, передает ТАСС.

Международные платежные системы Visa и Mastercard с 10 марта перестали работать в России. Ограничения касаются зарубежных операций, внутри страны карты будут работать по-прежнему, до окончания срока действия.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Центробанк
Центробанк
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.