Центробанк объяснил, как снять наличные с карты "Мир" за рубежом

Картой можно пользоваться, в частности, во Вьетнаме

Картой "Мир" можно оплачивать покупки и снимать с нее наличные, находясь за рубежом. Банк России разъяснил, как пользоваться картой в заграничных поездках.

Как пояснили в ЦБ, в Турции использовать карту "Мир" можно в банкоматах Turkiye Is Bankasi, Ziraat Bankasi, VakifBank. В Армении снять наличные и оплатить покупки можно в банкоматах участников платежной системы ArCa, в Таджикистане - "Корти милли" и Express Pay.

В Белоруссии карту примут устройства участников платежной системы "Белкарт" и "ВТБ Беларусь". В Абхазии можно воспользоваться банкоматами участников платежной системы АПРА, в Южной Осетии – устройствами Национального банка Республики Южная Осетия. В Казахстане вас обслужат банки ВТБ, Сбербанк, Народный банк Республики Казахстан, банк "Центр-кредит".

Снять наличные в Узбекистане можно в банкоматах участников платежной системы Uzcard, а в Киргизии - системы "Элекарт". Во Вьетнаме картой "Мир" можно воспользоваться в банках BIDV, VRB, входящих в инфраструктуру платежной системы NAPAS, передает ТАСС.

Международные платежные системы Visa и Mastercard с 10 марта перестали работать в России. Ограничения касаются зарубежных операций, внутри страны карты будут работать по-прежнему, до окончания срока действия.

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