"Парад дебильных ограничений": Медведев пожалел иностранные компании

Замглавы Совбеза России прокомментировал уход западного бизнеса из страны

Властям США и Евросоюза хочется, чтобы в "параде дебильных ограничений" против России принимали участие компании — их искренне жаль. С таким заявлением в четверг, 10 марта, выступил заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев.

По словам Медведева, чиновникам-русофобам на Западе наплевать, что и россияне, и европейцы могут потерять работу из-за "дурацких, противоречащих здравому смыслу" решений властей. Прогибаясь под санкциями, иностранные компании уходят с российского рынка и фактически бросают своих сотрудников на произвол судьбы.

При этом замглавы Совбеза предупредил, что какими бы ни были причины ухода с российского рынка, иностранный бизнес должен понимать: вернуться в Россию будет непросто. Медведев напомнил про 2014 год, "когда усилиями Запада тоже была устроена паника на пустом месте и введены санкции".

За прошедшее с тех пор время России удалось обеспечить продовольственную безопасность и решить ряд вопросов в сфере импортозамещения, напомнил Медведев. Он заверил, что "справимся и сейчас", сообщает РИА Новости.

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по защите Донецкой и Луганской народных республик. В ответ на это западные государства ввели антироссийские санкции, а ряд зарубежных компаний ограничил или прекратил бизнес в России.

В Совете Федерации заявили, что в отношении иностранных компаний из недружественных стран, которые уходят из России, могут быть применены такие меры, как национализация, но и ограничение прав собственности, запрет на голосование пакетами акций в дочерних обществах, блокировка активов.

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