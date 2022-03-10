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Лавров высказался о перспективе ядерной войны

13:59
  • четверг
  • 10 марта 2022

Глава МИД не верит в такой исход

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с украинским коллегой Дмитрием Кулебой оценил шансы на то, что ситуация вокруг Украины спровоцирует начало ядерной войны.

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"Я в это не хочу верить и не верю", - сказал глава внешнеполитического ведомства, которого цитирует РБК.

Ранее Россия перевела стратегические силы сдерживания в особый режим несения боевого дежурства. Это было сделано после высказываний властей Британии о том, что НАТО может стать участником конфликта на Украине.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции после обращения властей ДНР и ЛНР. Цель - демилитаризация и денацификация Украины.

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