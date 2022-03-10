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Россия проведет собственную Паралимпиаду в Ханты-Мансийске

14:25
  • четверг
  • 10 марта 2022

Российским паралимпийцам запретили участвовать в Играх в Пекине

В России пройдут зимние Игры паралимпийцев под названием "Мы вместе. Спорт". Об этом в четверг, 10 марта, рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
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Как уточнил замглавы правительства, соревнования пройдут с 18 по 21 марта в Ханты-Мансийске. В регионе есть вся необходимая спортивная и городская инфраструктура, соответствующая международным стандартам, подчеркнул Чернышенко.

Торжественная церемония открытия Игр состоится в ледовом дворце "Юграмегаспорт" 18 марта — в восьмую годовщину воссоединения Крыма с Россией.

В ходе соревнований "Мы вместе. Спорт" запланированы состязания по лыжным гонкам, биатлону, сноуборду, горнолыжному спорту, керлингу на колясках и следж-хоккею, сообщает РИА Новости.

3 марта стало известно, что Международный паралимпийский комитет отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в зимних Играх в Пекине, объяснив это угрозами некоторых спортсменов бойкотировать соревнования.

При этом днем ранее комитет объявил, что наши паралимпийцы могут выступить в нейтральном статусе, без фиксации результатов в общем медальном зачете. Однако затем это решение было пересмотрено.

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