Россия может запретить экспорт древесины в недружественные страны

Проект постановления уже внесен в правительство
Минпромторг выступил с инициативой запретить экспорт березовой древесины и ряда изделий из нее.
"Запрет коснется вошедших в перечень недружественных государств, включая США и страны Европейского союза", - сказано в сообщении.
Уточняется, что также под запрет попадет топливная щепа и фанерный кряж. Проект постановления о запрете уже внесен в правительство.
Ранее стало известно, что недружественными Россия считает в том числе все государства Евросоюза, США и Канада.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"