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Россия может запретить экспорт древесины в недружественные страны

14:12
  • четверг
  • 10 марта 2022

Проект постановления уже внесен в правительство

Минпромторг выступил с инициативой запретить экспорт березовой древесины и ряда изделий из нее.

"Запрет коснется вошедших в перечень недружественных государств, включая США и страны Европейского союза", - сказано в сообщении.

Уточняется, что также под запрет попадет топливная щепа и фанерный кряж. Проект постановления о запрете уже внесен в правительство.

Ранее стало известно, что недружественными Россия считает в том числе все государства Евросоюза, США и Канада.

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