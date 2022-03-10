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Лукашенко встретится с Путиным в пятницу

14:47
  • четверг
  • 10 марта 2022

Будет обсуждаться обстановка на Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко совершит визит в Москву 11 марта, пишет со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера ТАСС.
Путин обсудил Украину с Макроном и Шольцем

"Лидеры стран обсудят актуальные вопросы двусторонних отношений, развитие союзной кооперации, экономическое взаимодействие в условиях санкционного давления", - сказано в сообщении.

Там также уточняется, что будет обсуждаться и обстановка на Украине.

24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции после обращения властей ДНР и ЛНР. Цель - демилитаризация и денацификация Украины.

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