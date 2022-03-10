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Лавров: Россия решила покончить с зависимостью от Запада

14:53
  • четверг
  • 10 марта 2022

У россиян не останется иллюзий по поводу "западных ценностей"

Россия справится с экономическими проблемами, вызванными западными санкциями. Страна справлялась с трудности на всех этапах своей истории, заявил Сергей Лавров. Глава МИД подчеркнул, что Россия намерена покончить с зависимостью от Запада в сферах, имеющих решающее значение для народа.

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"Я вас уверяю, мы выйдем из этого кризиса с оздоровившейся психологией и с оздоровившимся сознанием. У нас не будет никаких иллюзий, что Запад может быть надежным партнером. У нас не будет никаких иллюзий, что Запад, когда говорит про свои ценности, верит в свои заклинания", - заявил Лавров на пресс-конференции в Анталье по итогам переговоров с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

Российский министр также отметил, что у россиян не будет никаких иллюзий и по поводу того, что Запад может предать в любой момент – предать кого угодно, в том числе и собственные ценности. А Россия сделает так, чтобы никто не мог принимать решения, нацеленные на разрушение ее экономики, приводит слова Лаврова "Интерфакс".

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