Путин обсудил Украину с Макроном и Шольцем

Москва, Париж и Берлин ищут способ разрешения конфликта

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем.

Москва, Париж и Берлин продолжили обсуждение ситуации на Украине, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

В минувшее воскресенье Путин рассказал Макрону, что Киев не выполняет договоренности по эвакуации мирных жителей. А в среду, 9 марта, российский президент проинформировал канцлера ФРГ об итогах третьего раунда переговоров российской делегации с представителями киевских властей.

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