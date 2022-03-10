Собянин: На поддержку малого и среднего бизнеса столицы выделяется 7 млрд рублей

Мэр столицы выразил уверенность, что город справится с давлением санкций

В Москве работает специальная комиссия по мониторингу и поддержке экономической ситуации. Об этом в четверг, 10 марта, рассказал мэр столицы Сергей Собянин в ходе встречи с руководителями городских предприятий торговли и сферы услуг.

Как уточнил градоначальник, комиссия будет заниматься рядом вопросов: сохранение рабочих мест, импортозамещение, социальная поддержка и обеспечение занятости населения.

Для поддержки компаний было принято решение о выделении дополнительно 7 млрд рублей на субсидирование кредитования малого и среднего бизнеса. Наряду с этим решено сохранить действующие арендные ставки на землю и имущество города, которым пользуется бизнес, отмечается на сайте мэра.

Собянин рассказал, что экономическая ситуация в Москве в целом нормальная и стабильная, однако отмечается нарастание санкционного давления и желание нарушить или обрушить экономику. Мэр столицы заявил, что из этих планов ничего не выйдет.

Москва за последние годы прошла ряд тяжелейших кризисов, в том числе связанный с пандемией коронавирусной инфекции. Все эти вызовы были преодолены при поддержке правительства Российской Федерации и столичных властей. Сергей Собянин выразил уверенность, что город преодолеет и сегодняшние вызовы, сообщает РИА Новости.

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по защите Донецкой и Луганской народных республик. Западные государства ввели спектр антироссийских санкций.

Сергей Собянин отмечал, что из-за санкций отечественная экономика на сегодняшний день вступает в полосу серьезных испытаний. В этой связи он принял решение о создании комиссии по повышению устойчивости развития экономики в городе Москве в условиях санкций, которую возглавит лично.

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