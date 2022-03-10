Президентом Венгрии впервые стала женщина

За Каталин Новак проголосовали 137 из 199 депутатов

Каталин Новак избрана новым президентом Венгрии, передает РИА "Новости". Она стала первой женщиной на этой должности.

Ранее Новак занимала пост министра по делам семьи, молодежи и международных отношений.

Уточняется, что в возглавляемом Виктором Орбаном парламенте за 44-летнюю Новак проголосовали 137 из 199 депутатов. Ее соперником был 80-летний кандидат от оппозиционной коалиции экономист Петер Рона.

Ранее Орбан заявил, что Будапешт работает над тем, чтобы минимизировать последствия санкций против России для венгерской экономики. "Санкции - это обоюдоострое оружие, и мы скоро за это заплатим", - сказал он.

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