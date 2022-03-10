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Президентом Венгрии впервые стала женщина

15:04
  • четверг
  • 10 марта 2022

За Каталин Новак проголосовали 137 из 199 депутатов

Каталин Новак избрана новым президентом Венгрии, передает РИА "Новости". Она стала первой женщиной на этой должности.
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Ранее Новак занимала пост министра по делам семьи, молодежи и международных отношений.

Уточняется, что в возглавляемом Виктором Орбаном парламенте за 44-летнюю Новак проголосовали 137 из 199 депутатов. Ее соперником был 80-летний кандидат от оппозиционной коалиции экономист Петер Рона.

Ранее Орбан заявил, что Будапешт работает над тем, чтобы минимизировать последствия санкций против России для венгерской экономики. "Санкции - это обоюдоострое оружие, и мы скоро за это заплатим", - сказал он.

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