Москва направит 500 млн рублей на замещение иностранного фастфуда

Заменить ушедшие компании можно будет за полгода-год

Власти столицы приняли решение о выделении 500 млн рублей на льготное целевое кредитование для создания дополнительной сети быстрого питания. Об этом в четверг, 10 марта, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Градоначальник отметил, что столичные власти обсудили эту тему с рядом предприятий, которые работают в данной отрасли. В течение полугода — максимум года сеть иностранных ресторанов фастфуда можно заместить отечественными предприятиями, тем более что продукты в них поставляются на 99% российскими поставщиками.

Собянин также рассказал, что вновь открывающиеся предприятия попросят максимально задействовать кадровый потенциал, который работает в заведениях зарубежных компаний в Москве.

Работа в этом направлении ведется совместно с федеральным правительством, цитирует мэра Москвы РИА Новости.

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по защите Донецкой и Луганской народных республик. Западные государства ввели спектр антироссийских санкций.

Сеть быстрого питания McDonald’s с понедельника, 14 марта, временно закрывает все свои 850 ресторанов в России. Также приостановлена работа 70 ресторанов быстрого питания компании Yum! Brands, которой принадлежат бренды KFC и Pizza Hut.

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