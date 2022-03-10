Цену на газ для "средней квартиры" в Берлине подняли на 26%

Платить по новой стоимости берлинцам придется с 1 мая

Цены на газ для потребителей в Германии повышаются с 1 мая. Как сообщила немецкая компания Gasag, повышение для "средней берлинской квартиры" составит 26%.

"Рост цен с начала зимы, когда пики цен значительно превышали 175 евро/МВтч в декабре 2021 года, вынуждает GASAG поднять цену на основное и резервное снабжение для существующих клиентов с 1 мая 2022 года", - говорится в сообщении компании.

По предварительным подсчетам, начиная с мая клиенты будут платить 118,72 евро в месяц за квартиру среднего размера в Берлине, потребляющую 12 000 киловатт-часов. Цена вырастет примерно на 25 евро, или на 26%, передает РИА Новости.

Стоимость голубого топлива в Европе резко выросла еще осенью: в начале октября 2021 года цена подскочила до 1000 долларов за тысячу кубометров. А 7 марта был достигнут ценовой максимум - 3892 доллара за тысячу кубов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"