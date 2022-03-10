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Кабмин определил список запрещенного к вывозу из России импорта

15:33
  • четверг
  • 10 марта 2022

Запрет введен до конца 2022 года

Правительство России определило перечень ранее ввезенных в Россию из-за рубежа товаров и оборудования, которые временно запрещается вывозить из страны до конца 2022 года.
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Решение принято во исполнение указа главы государства "О применении в целях обеспечения безопасности Российской Федерации специальных экономических мер в сфере внешнеэкономической деятельности".

В список вошло более 200 наименований товаров, в том числе железнодорожные вагоны и локомотивы, контейнеры, турбины, станки для обработки металла и камня, мониторы, проекторы, пульты и панели.

Вывоз этих товаров временно ограничен во все зарубежные страны за исключением членов ЕАЭС, Абхазии и Южной Осетии. Разрешения на вывоз товаров в эти страны будут выдаваться Минсельхозом, Минтрансом, Минпромторгом, Минцифры и Минприроды.

Данная мера необходима для обеспечения стабильности на российском рынке, сообщается на официальном сайте российского кабинета министров.

Российское Министерство транспорта ранее выступило с инициативой удерживать на территории России иностранные самолеты, взятые компаниями России в лизинг у зарубежных компаний. Эту меру предлагается ввести в связи с ужесточением антироссийских санкций в отношении граждан и юридических лиц.

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