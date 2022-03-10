В Госдуме заявили о войне против исторической России

Своими санкциями Запад пытается расшатать российскую государственность

Лидер фракции "Новые люди" в Государственной думе Алексей Нечаев прокомментировал в эфире канала "Россия 24" развязанную Западом санкционную войну.

"Это, конечно, война против исторической России. Против нашей экономической инфраструктуры, всего социального обустройства, против людей. И сейчас открыто уже говорится, что задача - разрушить российскую государственность", - сказал он.

Как уточнил политик, в данном случае необходимо использовать механизм социальных выплат, который хорошо себя зарекомендовал во время пандемии. При этом Нечаев выступил против повсеместного госрегулирования.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Цель - демилитаризация и денацификация Украины. После этого в отношении России начали массово вводить санкции.

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