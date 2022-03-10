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В Японии предупредили о крупнейшем со времен ВОВ кризисе

15:43
  • четверг
  • 10 марта 2022

Власти наблюдают стремительный рост цен на энергетическом рынке

Мир может столкнуться с крупнейшим кризисом со времен Второй мировой войны, заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида.
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"В зависимости от развития нынешней ситуации мир и Япония могут столкнуться с крупнейшим после Второй мировой войны кризисом", - сказал он (цитата по ТАСС).

Политик добавил, что японские власти наблюдают стремительный рост цен на энергетическом рынке и напряженное положение дел в различных областях.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции после обращения властей признанных Москвой ДНР и ЛНР. Цель - демилитаризация и денацификация Украины.

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