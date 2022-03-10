Зеленский подписал закон об изъятии российской собственности на Украине

Компенсации за изъятое не предполагается

Закон о "принудительном изъятии" украинскими властями объектов, находящихся в собственности России и ее резидентов, подписал Владимир Зеленский. Ранее этот документ приняла Верховная рада.

"В.Зеленский подписал принятый Верховной радой Украины закон... "Об основных принципах принудительного изъятия на Украине объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов", главным по проработке которого был определен Комитет по вопросам экономического развития", - говорится в сообщении на сайте украинского парламента.

В соответствии с документом, никакой компенсации за "принудительно изъятые" объекты не положено. Тем временем российские войска продолжают специальную военную операцию по защите ДНР ир ЛНР. Как подчеркивают в Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает, передает РИА Новости.

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