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Зеленский подписал закон об изъятии российской собственности на Украине

15:44
  • четверг
  • 10 марта 2022

Компенсации за изъятое не предполагается

Закон о "принудительном изъятии" украинскими властями объектов, находящихся в собственности России и ее резидентов, подписал Владимир Зеленский. Ранее этот документ приняла Верховная рада.

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"В.Зеленский подписал принятый Верховной радой Украины закон... "Об основных принципах принудительного изъятия на Украине объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов", главным по проработке которого был определен Комитет по вопросам экономического развития", - говорится в сообщении на сайте украинского парламента.

В соответствии с документом, никакой компенсации за "принудительно изъятые" объекты не положено. Тем временем российские войска продолжают специальную военную операцию по защите ДНР ир ЛНР. Как подчеркивают в Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает, передает РИА Новости.

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