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Правительство внесло в Госдуму законопроект о поддержке транспортной отрасли

16:00
  • четверг
  • 10 марта 2022

Это поможет обеспечить бесперебойную работу транспорта в условиях санкций

На рассмотрение Госдумы внесен правительственный законопроект о поддержке транспортной отрасли. Эти меры касаются гражданской авиации, морского и внутреннего водного транспорта, железнодорожного и автомобильного транспорта.
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В случае принятия законопроекта у России появится легальное основание регистрировать права на иностранные самолеты, находящиеся в лизинге у российских компаний, и выдавать им российские сертификаты летной годности. Это поможет российским авиакомпаниям сохранить парк иностранных воздушных судов и даст возможность эксплуатировать их на внутренних линиях.

В документе также прописано право кабмина ограничивать заход иностранных морских судов из перечня недружественных стран в российские порты и на внутренние водные пути.

Кроме того, предусматривается отсрочка проведения сертификации технических средств обеспечения транспортной безопасности, сообщается на официальном сайте федерального правительства.

9 марта глава правительства Михаил Мишустин рассказал, что подготовлен комплекс мер по поддержке транспортной сферы. В отношении стран, вводящих санкции против российских предприятий, предусмотрены ответные ограничения. При этом будет снижена возможность международных организаций влиять на работу российских компаний в  железнодорожном транспорте.

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