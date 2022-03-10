Правительство внесло в Госдуму законопроект о поддержке транспортной отрасли

Это поможет обеспечить бесперебойную работу транспорта в условиях санкций

На рассмотрение Госдумы внесен правительственный законопроект о поддержке транспортной отрасли. Эти меры касаются гражданской авиации, морского и внутреннего водного транспорта, железнодорожного и автомобильного транспорта.

В случае принятия законопроекта у России появится легальное основание регистрировать права на иностранные самолеты, находящиеся в лизинге у российских компаний, и выдавать им российские сертификаты летной годности. Это поможет российским авиакомпаниям сохранить парк иностранных воздушных судов и даст возможность эксплуатировать их на внутренних линиях.

В документе также прописано право кабмина ограничивать заход иностранных морских судов из перечня недружественных стран в российские порты и на внутренние водные пути.

Кроме того, предусматривается отсрочка проведения сертификации технических средств обеспечения транспортной безопасности, сообщается на официальном сайте федерального правительства.

9 марта глава правительства Михаил Мишустин рассказал, что подготовлен комплекс мер по поддержке транспортной сферы. В отношении стран, вводящих санкции против российских предприятий, предусмотрены ответные ограничения. При этом будет снижена возможность международных организаций влиять на работу российских компаний в железнодорожном транспорте.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"