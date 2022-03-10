Рогозин: МКС до 2030 года развалится

В нынешних условиях работа на станции неэффективна
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил на встрече с депутатами Госдумы от ЛДПР, что МКС "развалится" до 2030 года, передает ТАСС.
"Я не считают работу на МКС в нынешних условиях эффективной. Но есть одна проблема - мы еще не развернули Российскую орбитальную служебную станцию, которая будет в несколько раз эффективнее", - добавил он.
Ранее Рогозин сообщил, что в ответ на санкции госкорпорация не будет больше поставлять ракетные двигатели в США.
"Пусть летают в космос на своих метлах", - заметил руководитель "Роскосмоса".Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"