Рогозин: МКС до 2030 года развалится

В нынешних условиях работа на станции неэффективна

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил на встрече с депутатами Госдумы от ЛДПР, что МКС "развалится" до 2030 года, передает ТАСС.

"Я не считают работу на МКС в нынешних условиях эффективной. Но есть одна проблема - мы еще не развернули Российскую орбитальную служебную станцию, которая будет в несколько раз эффективнее", - добавил он.

Ранее Рогозин сообщил, что в ответ на санкции госкорпорация не будет больше поставлять ракетные двигатели в США.

"Пусть летают в космос на своих метлах", - заметил руководитель "Роскосмоса".

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