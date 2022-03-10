Президент ЮАР созвонился с Путиным

Лидеры обменялись поздравлениями по случаю 30-летия установления дипломатических отношений

В четверг состоялся телефонный разговор между президентами России и ЮАР Владимиром Путиным и Сирилом Рамафозой, передает пресс-служба Кремля.

"Президент России информировал о причинах и целях специальной военной операции по защите Донбасса, а также о ситуации на переговорах с представителями украинских властей", - сказано в сообщении.

Уточняется, что президент ЮАР выразил поддержку предпринимаемым политико-дипломатическим усилиям.

Кроме того, лидеры обменялись поздравлениями по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Россией и ЮАР, условились продолжать контакты.

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