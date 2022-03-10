Собянин: на поддержку субъектов малого и среднего бизнеса выделяется 7 млрд рублей

Город также выделит 500 миллионов рублей на развитие сети быстрого питания

Экономика Москвы функционирует стабильно в условиях санкций, введенных после начала специальной операции на Украине, заявил сегодня мэр столицы Сергей Собянин. В ходе встречи с руководителями предприятий торговли и услуг он сообщил, что город выделит 500 миллионов рублей на развитие сети быстрого питания. Эта мера призвана компенсировать москвичам уход крупных зарубежных брендов.

Московский бизнес адаптируется к работе в новых условиях. За круглым столом - те, кто уже ощутил сложности из-за растущего санкционного давления - бизнесмены и предприниматели из самых разных сфер. Мэр Москвы рассказал о беспрецедентных мерах поддержки, которые будут приняты в ближайшее время. Прежде всего - это сохранение рабочих мест и обеспечение бесперебойной работы предприятий и организаций.

"Мы буквально вчера уже приняли решение о выделении дополнительно 7 миллиардов рублей на субсидирование кредитования малого и среднего бизнеса. Помимо этого, приняли решение не повышать арендные ставки на землю и имущество города, которым пользуется достаточно большое количество бизнеса. Обращаюсь к владельцам торговых сетей, магазинов, чтобы они также не повышали арендные ставки по отношению к предприятиям, которые у них находятся. Кроме того, мы приняли решение в полном объеме сохранить государственный заказ", - сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

И не только сохранить, но и ускорить заключение контрактов и увеличить аванс по городскому заказу до 70 процентов. А еще все пострадавшие предприятия получат отсрочку по оплате аренды городского имущества. В столицу планируют активно привлекать инвесторов. Сергей Собянин поручил всем комплексам городского хозяйства заключить долгосрочные контракты на локализацию в Москве производства максимально широкой номенклатуры продукции. При этом земельные участки под строительство новых производств будут предоставляться по ставке 1 рубль.

"Все департаменты, все заказчики получили поручение - развернуть все заказы с импортной продукции на отечественную - локализовать ее. Создать систему долгосрочных заказов, чтобы обеспечить на долгие годы наши предприятия, чтобы они знали объем заказа и смело инвестировали в свое производство. Мы уже делали таким образом, создав офсетные контракты, создав мощное производство медицинских препаратов в городе Москве за последние годы, разместив там десятилетние контракты под условие импортозамещения. Также будем действовать и по другим направлениям, только еще более масштабно", - указал мэр.

Одна из ниш, которые планируют заместить - это рестораны "Макдоналдс". Принято решение выделить 500 миллионов рублей на льготное целевое кредитование для создания дополнительной сети быстрого питания. Это возможно сделать уже в течение года, или даже быстрее, потому что продукты питания почти полностью российские. Для противодействия недружественным действиям со стороны иностранных предприятий в ближайшее время будет принят специальный федеральный закон, а уволенным сотрудникам помогут с трудоустройством.

"Чтобы мониторить и оказывать помощь для людей, которые потеряют работу, создали специальный кадровый центр, который будет переобучать, перенаправлять с одних предприятий на другие. В целом безработицы в Москве нет, она находится на минимальном историческом уровне - 0,4 процента", - сообщил Собянин.

Это предварительные меры поддержки бизнеса и развития экономики. Все пункты будут дополняться и дорабатываться в ежедневном режиме.

Наталья Тарасова, Александр Медведев, Дмитрий Панов, Александр Ивановский. "ТВ Центр".

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