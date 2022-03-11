Гороскоп на сегодня, 11 марта, для всех знаков зодиака

Рыбам стоит поставить во главу угла собственные интересы, а весов ждут хорошие новости

Овны

Вы способны чувствовать своих родных на расстоянии и дарить им поддержку. Сосредоточьтесь сегодня на семье, ставьте ее интересы выше всех приоритетов.

Тельцы

Вы на одной волне с друзьями, знакомыми и даже незнакомыми людьми, вам сегодня легко дается общение. Используйте день для наведения мостов, нетворкинга, знакомств в сети.

Близнецы

Работа продолжает вас захватывать: вам интересно изучать что-то новое, повышать квалификацию. Это обязательно отразится на ваших доходах – не за горами финансовый рост!

Раки

Луна входит в ваш знак, это всегда вызывает у вас успокоение и ощущение комфорта. Начнут налаживаться дела с учебой, ведь вы все лучше ориентируетесь в новых темах.

Львы

Все тенденции вчерашнего дня остаются в силе, но сегодня прибавится ваше отрицание публичности. Этот день не подходит для выступлений, собеседований – он создан для уединения.

Девы

Меркурий – ваша главная планета, которая сейчас находится в водном знаке. Это значит, что вам легче понимать чужие чувства. Налаживайте отношения с друзьями и партнерами, не отказывайте в помощи.

Весы

Этот день принесет оптимистичные новости, которые будут бурно обсуждаться на работе. Вы можете получить небольшое повышение зарплаты, премию или устную похвалу.

Скорпионы

Флирт, свидания, знакомства, общение, особенно с людьми из других стран, пробуждают в вас энтузиазм. Удачными окажутся покупки для учебы, спорта, путешествий.

Стрельцы

Многим из вас придут в голову игривые мысли, например, про эксперименты в постели. Но будут и те, кому захочется сделать перестановку в спальне или купить необычную пижаму.

Козероги

Вы будете сильны в общении с глазу на глаз: консультации, продажи, занятия с учениками пройдут отлично. Любовные свидания тоже обречены на успех, так что не стесняйтесь!

Водолеи

Ваши обязанности, объемы работы станут предметом обсуждений и раздумий. Можно менять режим дня, начинать раньше вставать, делать зарядку по утрам, переходить на здоровое питание.

Рыбы

Поставьте во главу угла собственные интересы, проблемы и потребности: ничего плохого в этом нет! Пройдитесь по магазинам, купите себе новую одежду или товары для вашего хобби.

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