Гороскоп на сегодня, 11 марта, для всех знаков зодиака

Рыбам стоит поставить во главу угла собственные интересы, а весов ждут хорошие новости
Овны
Вы способны чувствовать своих родных на расстоянии и дарить им поддержку. Сосредоточьтесь сегодня на семье, ставьте ее интересы выше всех приоритетов.
Тельцы
Вы на одной волне с друзьями, знакомыми и даже незнакомыми людьми, вам сегодня легко дается общение. Используйте день для наведения мостов, нетворкинга, знакомств в сети.
Близнецы
Работа продолжает вас захватывать: вам интересно изучать что-то новое, повышать квалификацию. Это обязательно отразится на ваших доходах – не за горами финансовый рост!
Раки
Луна входит в ваш знак, это всегда вызывает у вас успокоение и ощущение комфорта. Начнут налаживаться дела с учебой, ведь вы все лучше ориентируетесь в новых темах.
Львы
Все тенденции вчерашнего дня остаются в силе, но сегодня прибавится ваше отрицание публичности. Этот день не подходит для выступлений, собеседований – он создан для уединения.
Девы
Меркурий – ваша главная планета, которая сейчас находится в водном знаке. Это значит, что вам легче понимать чужие чувства. Налаживайте отношения с друзьями и партнерами, не отказывайте в помощи.
Весы
Этот день принесет оптимистичные новости, которые будут бурно обсуждаться на работе. Вы можете получить небольшое повышение зарплаты, премию или устную похвалу.
Скорпионы
Флирт, свидания, знакомства, общение, особенно с людьми из других стран, пробуждают в вас энтузиазм. Удачными окажутся покупки для учебы, спорта, путешествий.
Стрельцы
Многим из вас придут в голову игривые мысли, например, про эксперименты в постели. Но будут и те, кому захочется сделать перестановку в спальне или купить необычную пижаму.
Козероги
Вы будете сильны в общении с глазу на глаз: консультации, продажи, занятия с учениками пройдут отлично. Любовные свидания тоже обречены на успех, так что не стесняйтесь!
Водолеи
Ваши обязанности, объемы работы станут предметом обсуждений и раздумий. Можно менять режим дня, начинать раньше вставать, делать зарядку по утрам, переходить на здоровое питание.
Рыбы
Поставьте во главу угла собственные интересы, проблемы и потребности: ничего плохого в этом нет! Пройдитесь по магазинам, купите себе новую одежду или товары для вашего хобби.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"