Лавров: Украина предпочитает встречи ради встречи

Глава МИД России упрекнул Киев в имитации договоренностей

События, которые сейчас происходят на Украине и вокруг неё, основаны на давнем стремлении Запада максимально навредить России. Об этом заявил министр иностранных дел нашей страны на пресс-конференции по итогам переговоров с главами МИД Турции и Украины. Встреча прошла в Анталии. Сергей Лавров подчеркнул, что Москва никогда не хотела войны и готова к поискам выхода из сложившейся ситуации в любом формате, в том числе на высшем уровне.

В турецкой Анталье сегодня ветрено и прохладно. Но министр иностранных дел принимающей стороны Мевлют Чавушоглу встречает российского коллегу Сергея Лаврова и министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу тепло. За столом переговоров дипломаты провели полтора часа. Но в итоге договориться о чем-то конкретно не получилось. О деталях этих 90 минут каждая сторона отдельно рассказала журналистам. В частности, Сергей Лавров сразу отметил, что Украина уж очень любит проводить различные встречи - вместо того, чтобы делать конкретные шаги. Вот и сегодня Дмитрий Кулеба заговорил о встрече с Владимиром Путиным.

"Я ему напомнил, что мы всегда за то, чтобы встречаться, если мы можем достичь какую-то добавленную стоимость и сможем решить проблему. Украинское руководство последние годы после антиконституционного госпереворота предпочитает встречи ради встречи. Предпочитает имитировать, симулировать конкретные договоренности, решения новыми контактами под телекамеры", - рассказал глава МИД России Сергей Лавров.

Такие встречи Сергей Лавров назвал желанием подменить действия по выполнению собственных обязательств внешним эффектом. Тем более что сейчас у украинской стороны есть конкретные вопросы для обдумывания. И создавать параллельный - с тем, что уже идет в Белоруссии - переговорный процесс не стоит.

"Мы сегодня подтвердили, что президент Путин не отказывается от встречи с президентом Зеленским. И наверно когда-то, я надеюсь, такая необходимость возникнет. Но для этого надо провести подготовительную работу, которая идет по белорусскому треку. Три раунда состоялось. Наши предельно конкретные предложения взяты украинской стороной. И она нам обещала, что будут предельно конкретные ответы. Мы ждем", - сообщил Лавров.

Министр также подчеркнул, что сейчас специальная военная операция на Украине идет по плану. Однако есть вопросы, которые настораживают. В частности, поставки оружия.

"Да, мы видим, насколько опасно действуют сейчас наши западные коллеги, включая Евросоюз, который в нарушение всех своих принципов и ценностей так называемых, по сути дела, поощряет поставки смертоносного оружия на Украину, включая тысячи переносных зенитно-ракетных комплексов, которые на плече могут передвигаться, перемещаться куда угодно и которые очень часто террористы использовали для того, чтобы создавать угрозы для гражданской авиации. Как эти ПЗРК будут затем контролироваться? Поэтому это на долгие годы будет создаваться угроза, будут создаваться риски для гражданской авиации. И отнюдь не только в украинском небе. Они могут расползтись по всей Европе", - сказал Лавров.

Глава МИД, отвечая на вопросы журналистов, в очередной раз подчёркивает: Кремль до последнего хотел решить вопрос дипломатическим путем. Но другого выбора нашей стране не оставил Запад.

"Мы представили развернутый документ о нашем двустороннем договоре с США и проект соглашения Россия с НАТО по всем ключевым вопросам европейской безопасности. С учетом интересов безопасности всех без исключения стран-континентов, включая Украину. Нам было сказано, что Украина - это наше. И мы сами с Украиной будем решать ее судьбу. Как захотим, так и сделаем. И многое другое было отвергнуто из-за того, что мы предлагали, включая недопущение создания на земле физических военных угроз для России", - сообщил министр.

Россия должна быть на политической карте мира и её законные интересы следует уважать - так охарактеризовал планы Российской Федерации министр иностранных дел. Его украинский коллега даже на пресс конференции упрекнул НАТО в недостаточной помощи.

"Мы хотим Украину, которая будет дружественной, демилитаризованной. Украина, в которой не будет угрозы создания очередного нацистского государства. Украина, в которой не будет запрета на русский язык, русскую культуру, русскую православную церковь. Это же все накаливалось и уже все создано, все в законодательстве отражено. И все наши увещевания на протяжении последних 8 лет после государственного переворота, все наши обращения к западным коллегам, чтобы они вразумили украинскую власть, они наталкивались на глухую стену молчания", - рассказал глава МИД России Сергей Лавров.

Сегодня же в Анталье Сергей Лавров встретился с гендиректором МАГАТЕ Рафаэлем Гросси. Главный вопрос - обеспечение безопасности атомных электростанций на Украине. Стороны заявили - диалог прошел конструктивно.

Екатерина Гоголева, Юлия Олейник, "ТВ Центр".

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