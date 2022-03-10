Минобороны сообщило новые данные о биолабораториях США на Украине

История о секретных исследованиях обрастает подробностями

Новыми подробностями обрастает история о секретных исследованиях в биолабораториях Украины, которые финансировал Пентагон. Наши специалисты продолжают изучать документальные свидетельства, но уже сейчас подтвердилась информация о том, что целью американских военных проектов являлось создание механизма скрытого распространения смертельных для человека патогенов. Разрабатывались биоагенты, способные избирательно поражать конкретные этнические группы - в частности, славян. В качестве переносчиков предполагалось использовать летучих мышей, птиц, рептилий и других животных.

Минобороны России обнародует все новые шокирующие данные о деятельности подконтрольных американцам лабораторий на Украине. Среди них передача человеческих биоматериалов украинцев в иностранные государства-союзники США. Возможные цели - исследование уязвимости славянского генотипа и разработка специального биологического оружия, поражающего именно эту группу.

"Так, из центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины в референс-лабораторию инфекционных болезней австралийского института Догерти было передано 350 криоконтейнеров с образцами сыворотки крови под предлогом определения типов антител. Еще один пример - финансируемый Германией проект №68727 EN по изучению возбудителей конго-крымской геморрагической лихорадки и хантавирусов. В его рамках в Институт тропической медицины имени Бернанда Нохта была передана тысяча образцов сыворотки крови граждан из различных областей Украины, относящихся исключительно к славянскому этносу", - заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России Игорь Кириллов.

А еще в украинских биолабораториях изучали перенос вирусов и инфекций дикими птицами, мигрирующими между Россией, Украиной и соседними с ними государствами. Окольцевали 145 видов пернатых и в итоге отобрали два, чьи маршруты преимущественно проходят через территорию нашей страны. В обнаруженных документах - протокол выпуска птиц на волю из Херсонской биолаборатории и последующий их отлов в России.

"Американская сторона планировала вести на Украине в 2022 работы по патогенам птиц, летучих мышей и рептилий с дальнейшим переходом к изучению возможности переноса ими африканской чумы свиней и сибирской язвы. В созданных и финансируемых на Украине биолабораториях, как показывают документы, проводились эксперименты с образцами коронавируса летучих мышей. Целью этих и других финансируемых Пентагоном биологических исследований на Украине, являлось создание механизма скрытого распространения смертоносных патогенов", - сообщил представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Украина пыталась экстренно замести следы военно-биологической программы. Но даже в тех двух лабораториях, которые оказались под контролем российской армии, обнаружили столько всего, что хватит на трибунал. Установлено, что были утилизированы 320 емкостей с различными опасными возбудителями инфекций. И вот документы, подтверждающие, что улики спешно уничтожались 25 февраля. С подписями, фамилиями сотрудников, названиями штаммов: чумы, сибирской язвы, вируса полиомиелита. То, что США спонсируют эти заграничные биолаборатории, понятно даже без обнаруженных документов. Кстати, судя по платёжным ведомостям, украинцев оценили очень низко. Заместитель Госсекретаря Виктория Нуланд выдала всех с потрохами, когда распереживалась, что материалы не должны попасть в руки русских, и подтвердила, что на Украине есть объекты для биологических исследований. На следующий день Вашингтон стал все отрицать. И почти весь мир поверил.

"То, что представители Вашингтона публично опровергли слухи, как они говорят, о том, что они занимаются какой-то запрещенной деятельностью на Украине, это не удивительно. И то, что сказали представители Организации Объединенных Наций, что у них тоже нет такой информации, это тоже не удивительно. Потому что, конечно же, американцы осуществляли свою деятельность в глубокой тайне. Точно так же, как они работают и в других государствах постсоветского пространства, создавая свои военные биологические лаборатории прямо по периметру Российской Федерации", - рассказал глава МИД России Сергей Лавров.

Пекин уже несколько дней настаивает на предоставлении подробной информации об украинских биолабораториях. Особый интерес китайцев, видимо, вызывают опыты американцев со штаммом коронавируса. Госдума в рамках парламентской комиссии займется собственным расследованием. И очень рекомендует коллегам из Европы не быть беспечными и сделать то же самое.

"Там создавалась биологическое оружие массового поражения, и осознают ли европейцы, что это все происходило действительно под боком и могло все привести к потере сотни миллионов человеческих жизней на всем европейском континенте. Это все похоже на обыкновенный фашизм, и это может говорить о том, что сегодня там могут происходить преступления против человечества", - заявил Евгений Нифантьев, член комитета ГД по промышленности и торговле.

Европейцы делают вид, что не осознают этого. Американская пресса, понятно, почему молчит об этом, но и СМИ Старого Света вышли с громкими заголовками о действиях России на Украине. И ни слова про биологическое оружие, которое могли изготовить прямо у них под носом.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

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