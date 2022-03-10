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Минобороны сообщило о планах США распространять инфекции птицами

16:31
  • четверг
  • 10 марта 2022

Исследования проводились в биолабораториях Украины

Министерство обороны России сообщило в четверг, что в ходе спецоперации на Украине были получены сведения о проекте США в украинских лабораториях по изучению распространения опасных инфекций мигрирующими птицами.

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Как уточнили в ведомстве, был подтвержден факт передачи из биолаборатории в Харькове за рубеж более 140 контейнеров с эктопаразитами летучих мышей. Их тоже изучали в качестве агентов биологического оружия, это проект P-781.

Исследования в биолабораториях Украины проводятся в том числе под руководством специалистов из США, продолжили в Минобороны. Одной из задач США и союзников является создание способных избирательно поражать различные этнические группы биоагентов. Речь идет, в частности, о славянах.

Кроме того, сообщается, что исследования проводились в районах Черноморского побережья и на Кавказе - в непосредственной близости от границ России. США удалось вывезти большую часть документации во Львов и в Польшу.

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