Минобороны: США и их союзники планировали создать биооружие против славян

В российском оборонном ведомстве

США и их союзники пытались создать биологическое оружие против славянского этноса. Об этом сообщили в Минобороны России.

В оборонном ведомстве сослались на документы, которые подтверждают многочисленные случаи передачи биологических образцов украинских граждан за рубеж.

Один из примеров – финансируемый Германией проект № 68727 ЕN по изучению возбудителей Конго-Крымской геморрагической лихорадки и хантавирусов. В его рамках в институт тропической медицины имени Бернанда Нохта (Гамбург) была передана одна тысяча образцов сыворотки крови граждан из различных областей Украины, относящихся исключительно к славянскому этносу.

"С высокой долей вероятности можно говорить о том, что одной из задач США и их союзников является создание биоагентов, способных избирательно поражать различные этнические группы населения", - заявили в МО.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"