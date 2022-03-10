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Минобороны: США и их союзники планировали создать биооружие против славян

16:36
  • четверг
  • 10 марта 2022

В российском оборонном ведомстве

США и их союзники пытались создать биологическое оружие против славянского этноса. Об этом сообщили в Минобороны России.
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В оборонном ведомстве сослались на документы, которые подтверждают многочисленные случаи передачи биологических образцов украинских граждан за рубеж.

Один из примеров – финансируемый Германией проект № 68727 ЕN по изучению возбудителей Конго-Крымской геморрагической лихорадки и хантавирусов. В его рамках в институт тропической медицины имени Бернанда Нохта (Гамбург) была передана одна тысяча образцов сыворотки крови граждан из различных областей Украины, относящихся исключительно к славянскому этносу.

"С высокой долей вероятности можно говорить о том, что одной из задач США и их союзников является создание биоагентов, способных избирательно поражать различные этнические группы населения", - заявили в МО.

 

 

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