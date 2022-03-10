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Продолжается прием заявок на конкурс "Моя страна – моя Россия"

16:37
  • четверг
  • 10 марта 2022

Принять участие в нем могут молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет

В России стартовал XIX сезон всероссийского конкурса молодежных авторских проектов в сфере образования, направленных на социально-экономическое развитие российских территорий, "Моя страна – моя Россия".

В мероприятии могут принять участие молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет. Заявочная кампания продлится до 24 апреля.

XIX сезон Всероссийского конкурса "Моя страна – моя Россия" посвящен культурному наследию народов России.

Подать заявку для участия в Конкурсе можно на сайте moyastrana.ru.

Конкурс пройдет в четыре этапа:

  • прием заявок с 10 февраля по 24 апреля 2022 года;
  • заочная экспертиза проектов и определение участников следующего этапа с 25 апреля по 10 мая 2022 года;
  • защита проектов с 11 по 22 мая 2022 года;
  • награждение победителей в июне 2022 года.
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