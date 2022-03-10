Назван средний возраст смертности от ВИЧ

Большинство ВИЧ-инфицированных умирают от туберкулеза

Эпидемиолог Роспотребнадзора Вадим Покровский сообщил, что средний возраст смертности от ВИЧ-инфекции составляет 40 лет.

"Я бы обратил внимание на средний возраст смертности: SARS-CoV-2 - 67-69 лет, ВИЧ-инфекция - это 40, туберкулез - 47-50 лет", - сказал специалист (цитата по ТАСС).

Он добавил, что приведенные данные важны в плане оценки значимости эпидемий.

Как уточнил Покровский, летальность у ВИЧ составляет более 95%. Большинство ВИЧ-инфицированных умирают от туберкулеза.

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