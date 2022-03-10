Лавров обсудил с директором МАГАТЭ защиту ядерных объектов на Украине

Решения о трехсторонней встрече пока нет

Как сообщила в Telegram официальный представитель МИД России Мария Захарова, глава ведомства Сергей Лавров и генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси провели встречу в Анталье.

"Сергей Лавров и гендиректор МАГАТЭ Гросси обсудили вопросы обеспечения физической защиты и функционирования объектов ядерной энергетики в контексте проведения специальной военной операции на Украине", - говорится в сообщении.

Захарова уточнила, что обсуждалась ситуация с безопасностью на объектах на Украине. "В целом встреча была конструктивной", - приводит комментарий Гросси ТАСС.

По его словам, решения о трехсторонней встрече с участием МАГАТЭ, России и Украины пока нет.

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