Путин указал на повышение спроса на товары

Российские власти справятся с вызовами

Президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономике в четверг заявил, что в стране на фоне санкций Запада повышается спрос на отдельные виды товаров, передает ТАСС.

Как при этом подчеркнул глава государства, вопросы будут решаться, неразрешимых проблем нет.

По словам российского лидера, по региональным бюджетам "все стабильно, все спокойно". Что касается внешней сферы, Москва выполняет свои обязательства в полном объеме.

В свою очередь, Минсельхоз сообщил, что Россия полностью покрывает потребности по основным видам продовольствия, урожай зерна в 2022 году составит 123 миллиона тонн, масличных - 22,6 миллиона.

24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции. Цель - демилитаризация и денацификация Украины. После этого в отношении России начали массово вводить санкции.

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